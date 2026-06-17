Domus in Fabula, annunciate le segnalazioni ufficiali dell'ottava edizione

A poche settimane dalla conclusione dell’ottava edizione di “Domus in Fabula”, la direttrice artistica Paola Campini ha annunciato le segnalazioni ufficiali assegnate dalla giuria della rassegna di TeatrEducazione ospitata al Cinema Teatro di Santa Maria Maggiore.

Le valutazioni sono state curate dalla giuria composta da Margherita Dottarosso, esperta dell’Agita Ets, e dal regista Armando Lopardo della Compagnia Lalö, che hanno seguito spettacoli e percorsi laboratoriali durante l’intera settimana della manifestazione, raccogliendo osservazioni e segnalazioni sui progetti presentati.

Le segnalazioni rappresentano un importante riconoscimento del lavoro svolto da scuole e gruppi partecipanti e si traducono in inviti a rassegne e festival teatrali regionali e nazionali, offrendo ai giovani interpreti nuove occasioni di crescita artistica e confronto.

Tra i progetti segnalati figura “Il lupo che non amava leggere” del Liceo delle Scienze Umane “Rosmini” di Domodossola, selezionato per la Mini Rassegna Teatrale di Issogne (Valle d’Aosta), per l’efficacia del progetto educativo che vede i più grandi accompagnare i più piccoli nel percorso teatrale.

Per la Rassegna Nazionale Teatro Educazione di Serra San Quirico (Marche) è stato invece segnalato “Il Piccolo Principe” della Scuola Secondaria di I grado “Innocenzo IX” di Baceno, apprezzato per la cura drammaturgica, scenica e interpretativa.

L’Istituto Comprensivo Bellusco e Mezzago (MB) con “Non ci etichettate!” è stato invitato alla rassegna “Dire, Fare... Teatrare” di Lanzo Torinese, per il lavoro sul tema dell’identità e della percezione di sé.

“Bosco Boschino Boscatto” del Gruppo Fera – Centro Studi Fera di Domodossola è stato selezionato per la Mini Rassegna Teatrale di Issogne, per la qualità del teatro di figura costruito nel tempo dai giovani interpreti.

Alla Rassegna Regionale “Teatro della Scuola” di Bagni di Lucca è stato segnalato “We’re All in This Together” della Scuola Secondaria di I grado Russo e Dalla Chiesa di Busnago, per l’integrazione tra recitazione, musica e canto dal vivo.

La Scuola Secondaria di I grado “A. Testore” di Santa Maria Maggiore con “Specchi di Luna” è stata selezionata per la Rassegna Nazionale Scuola & Teatro “Il Gerione” di Campagna (Salerno), per la forza del lavoro corale e simbolico.

“Il giovane Van Gogh” della Scuola Primaria e dell’Infanzia “A. Testore” di Craveggia è stato invitato alla Rassegna Regionale del Friuli Venezia Giulia, per la qualità del lavoro corporeo e scenico.

Una menzione speciale, definita “Segnalazione del Buon Ritorno”, è stata assegnata alle classi quinte dell’Istituto Comprensivo Cesare Battisti di Seriate per “Storie di nuvole”, con particolare attenzione al percorso sul teatro d’ombre.

“La Bottega Teatrale” di Roma ospiterà invece “L’essenziale è invisibile agli occhi” della Scuola Primaria del plesso di Trontano, progetto che integra il teatro come disciplina curricolare.

Doppia segnalazione per il Gruppo Petra di Domodossola con “Peter Pan: Il Regno delle Ombre”, invitato sia a Issogne sia al FATF – Franco Agostino Teatro Festival di Crema, per l’uso creativo del teatro delle ombre e la maturazione del gruppo.

Infine, “Il bosco di libri” dell’I.P.A. “Silvio Fobelli” di Crodo è stato segnalato per la rassegna “Un palcoscenico per i ragazzi” di Bellusco, per la riflessione sul valore della parola nelle sue molteplici forme espressive.