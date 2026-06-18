Le telecamere di "Geo" nel parco Val Grande per raccontare i tesori di Vogogna

Le telecamere Rai sono tornate in Ossola. Si sono concluse, infatti, le riprese che la trasmissione “Geo” di Rai 3 ha effettuato per tre giorni presso la sede del parco nazionale Valgrande, dentro l’antica rocca di Vogogna.

“Un accordo che abbiamo siglato come Distretto turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola - spiega in una nota il presidente Francesco Gaiardelli -. A suo tempo ci era stato chiesto di individuare due location per le riprese e, d’intesa con il consiglio di amministrazione, avevo scelto Vogogna appunto, in continuità col progetto legato a torri, mura e castelli e perché si era ritenuto fosse davvero uno spaccato antico e molto autentico del nostro territorio, oltre che istituzione seppur simbolica tra le più importanti a livello italiano in quanto sede storica del Parco nazionale, e poi Campello Monti, dove Geo si recherà a girare prossimamente”.

Una trattativa, quella svolta con la produzione e la regia, che “è stata molto lunga e complessa, ma che alla fine ha portato ad un risultato più che soddisfacente per tutti. Si tratta di uno degli ultimi atti formali che conduco a termine come presidente della Atl – conclude Gaiardelli – nella speranza che l’impronta televisiva possa aver dato e possa continuare a dare un marchio di fabbrica importante per un’area geografica unica e straordinaria come la nostra”.