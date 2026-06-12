"Pillola per due", la compagnia Lalö in scena al Collegio Rosmini

La compagnia teatrale Lalö di Domodossola, fondata nel 1980, ogni anno propone uno spettacolo brillante in due atti che tiene viva la passione per il palcoscenico in città. Il gruppo, con la collaborazione di Oscella Felix, il 13 giugno alle 21.00 all'auditorium don Tullio Bertamini del Collegio Mellerio Rosmini, porterà in scena il testo scritto da Paolo Tollini “Pillola per due”.

La regia è di Armando Lopardo; sul palco reciteranno Sonia Biffi, Angela Tripodi, Paola Campini, Benedetta Roberti, Tiziana Giacometti, Paolo Tollini, Giuseppe Bruno, Mauro Polli, Mauro Belli, Marco Ferrari audio e luci sono curate da Emanuele Frangioni. L'ingresso è a offerta libera.