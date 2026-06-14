Chiusa, per motivi di sicurezza, una parte degli Orridi di Uriezzo, in valle Antigorio.

Lo ha disposto con una ordinanza il sindaco di Premia, Fausto Braito. ''Abbiamo chiuso in quanto una porzione di roccia presenta delle fessurazioni aumentate nel tempo che potrebbe collassare, necessita ispezione geologicaì'' spiega il sindaco Fausto Braito.

L’ 8 giugno era arrivata in municipio la segnalazione di una criticità nell’Orrido Sud di Uriezzo: era stata evidenziata una fessurazione lungo una porzione di versante sovrastante l’orrido stesso. Cosicché, visto che con l’estate la presenza di turisti ed escursionisti agli Orridi cresce, l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere parte della zona per ‘’garantire la pubblica incolumità delle persone nell’area’’.

La segnaletica di divieto di accesso e di pericolo è stata posata agli imbocchi del percorso dell’Orrido Sud e dell’ordinanza sono stati informati i Carabinieri di Premia e la Forestale di Baceno.