Crodo sostiene le famiglie: dal comune un contributo per il pagamento delle bollette del gas

Il comune di Crodo intende mettere in atto meccanismi di tutela che mirino a scongiurare fenomeni di graduale esclusione sociale, mantenendo e riattivando la capacità di autonomia economica dei cittadini che più di altri risentono della crisi economica. Saranno dunque assegnati contributi per il sostegno al pagamento delle utenze relative alla fornitura di gas a uso domestico, sanitario e di riscaldamento, per il periodo compreso tra dicembre 2024 e novembre 2025.

Possono partecipare al bando coloro che abbiano i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o comunitario, residente nel comune di Crodo almeno dal 1° gennaio 2024, essere titolari dell’utenza gas o far parte di condomini privati con riscaldamento centralizzato; essere in possesso di attestazione Isee in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 12.00 di martedì 30 giugno compilando l’apposito modello scaricabile dal sito del comune di Crodo o disponibile negli uffici del municipio. La documentazione andrà poi inviata tramite e-mail a protocollo@comune.crodo.vb.it, tramite Pec a comune.crodo.vb@cert.legalmail.it oppure a mano all’ufficio protocollo del comune.