L’Ossola conquista Rai Uno e vince la sfida di "Camper - Osteria Italia" FOTO

L'Ossola torna da Roma con una vittoria che va oltre la semplice competizione culinaria. Gianluca Barp e lo chef Matteo Sormani hanno conquistato il primo posto nella sfida gastronomica di "Camper - Osteria Italia", il programma di Rai Uno condotto da Giuseppe "Peppone" Calabrese, portando sul gradino più alto non soltanto i propri piatti, ma l'intero territorio ossolano.

Nel corso della competizione gastronomica, che vedeva contrapposta un'osteria ossolana a una del Molise, Matteo Sormani e Gianluca Barp hanno proposto piatti capaci di valorizzare ingredienti e tradizioni locali. Tra questi, il salmerino ripieno con funghi e prezzemolo presentato nella puntata dedicata ai secondi piatti.

"È andata bene, abbiamo vinto – commenta Gianluca Barp – ma la giuria ha apprezzato soprattutto il racconto complessivo che siamo riusciti a costruire. Non soltanto i piatti, ma tutta la storia dell'Ossola e delle vallate coinvolte, il lavoro dei produttori, dei Comuni e delle tante persone che hanno partecipato".

Barp sottolinea come il risultato sia il frutto di un lungo percorso. "Arrivare in una trasmissione nazionale come questa non è mai casuale. Matteo da anni si impegna e lavora per promuovere il territorio e valorizzare determinate iniziative. Questo è il risultato di un percorso costruito nel tempo".

Particolarmente importante, secondo Barp, è stata la formula del programma, capace di unire gastronomia e promozione territoriale. "È un contesto molto bello e proficuo perché abbina cucina e turismo. Sono gli ingredienti giusti per raccontare al meglio province e regioni e per massimizzare la visibilità turistica, soprattutto verso il turismo di prossimità legato al mercato italiano".

Determinante è stato anche il coinvolgimento delle realtà locali. "Sono stati tutti bravi. Le comunità hanno compreso la potenzialità del progetto e si sono impegnate per raggiungere il risultato. Anche i servizi televisivi realizzati sull'Ossola sono stati, a mio avviso, di notevole spessore".

Una vittoria che premia dunque non soltanto due protagonisti, ma un intero territorio che, per una settimana, ha saputo presentarsi all'Italia attraverso i suoi sapori, la sua storia e le sue tradizioni. Gianluca Barp e Matteo Sormani tornano a casa vincitori, ma con loro festeggia tutta l'Ossola.

Per quattro puntate consecutive, nell'ambito della settimana speciale dedicata al Verbano Cusio Ossola, milioni di telespettatori hanno potuto conoscere paesaggi, tradizioni, prodotti tipici, storia e cultura delle vallate ossolane. Un racconto che ha attraversato la Val Formazza, la Valle Antigorio, Domodossola e la Valle Vigezzo, mettendo in luce le eccellenze di un territorio ricco di identità.

La settimana si era aperta in Val Formazza, con le sorelle Pennati di Formazza Agricola e l'apicoltore Giacomo Prina protagonisti insieme alle produzioni del territorio. Nelle giornate successive le telecamere hanno fatto tappa a Baceno, dove sono stati presentati il Bettelmatt, l'Ossolano, le erbe del Consorzio Erba Bona, la fiocca e la tradizionale zuppa di miglio. Gli Alpini hanno preparato la polenta nei paioli mentre le donne in costume tradizionale hanno raccontato usanze e tradizioni delle vallate, con uno spazio dedicato anche alle celebri streghe di Croveo.

A Domodossola, in piazza Mercato, il focus si è spostato sulla storia della città grazie al contributo dello storico Enrico Rizzi, che ha illustrato il ruolo strategico del capoluogo ossolano nei secoli come centro commerciale e punto di riferimento per l'intera valle. Ampio spazio è stato dedicato anche alle patate della Val Formazza, tra le produzioni simbolo dell'alta Ossola.

La conclusione è arrivata da Santa Maria Maggiore, con il racconto della storia dell'Acqua di Colonia, della tradizione degli spazzacamini, della pittura vigezzina e dell'artigianato locale. Lo chef Gianni Bona ha preparato in diretta gli Gnocchi ad la chigiàa, accompagnato dal Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo.