Guardia di Finanza Vco: arrivano due nuovi ufficiali a Verbania e Domodossola

Nei giorni scorsi, provenienti dall’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, al termine del corso di formazione quinquennale, conseguita la Laurea in Giurisprudenza, sono giunti trasferiti nella provincia “Azzurra” il Tenente Pietro Di Vito, che assumerà l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo Verbania ed il Tenente Claudio D’Aquino, che assumerà invece l’incarico di Comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Domodossola.

Il Tenente Di Vito, 26 anni di origini laziali, subentrerà al Tenente Di Caro Davide che, dopo 3 anni di permanenza a Verbania, è stato assegnato ad un incarico di comando operativo alla sede di Ancona, dove giungerà nel prossimo mese di luglio.

Il Tenente D' Aquino, 26 anni di origini campane, subentrerà al Tenente Colapietro Luca che, dopo 3 anni di permanenza nell’Ossola, è stato destinato a L’Aquila, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, che raggiungerà a fine giugno.

Il Comandante Provinciale del Vco, Colonnello Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze Antonio Giuseppe Garaglio, ha espresso il suo caloroso benvenuto ai giovani Ufficiali, augurando loro un proficuo e buon lavoro nel nuovo incarico, presentandoli, nella mattinata del 17 giugno 2026, al Prefetto, Dottoressa Matilde Pirrera e, a seguire, al Procuratore della Repubblica, Dott. Alessandro Pepè.

I due giovani ufficiali neo-assegnati hanno assicurato il massimo impegno nel nuovo ruolo, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di legalità economico-finanziaria del territorio Azzurro.

Il Comandante Provinciale ha rivolto, infine, un sentito ringraziamento al Tenente Di Caro ed al Tenente Colapietro per l’attività svolta e l'impegno profuso durante il loro mandato nel territorio del Vco, formulando loro i migliori auspici nei nuovi incarichi che andranno ad assumere e per il prosieguo della carriera.