Strà Granda Monterosa, conto alla rovescia per il ritorno della storica corsa della Valle Anzasca

Manca ormai un mese al grande ritorno della Strà Granda Monterosa, la manifestazione di trail running che domenica 19 luglio riporterà atleti e appassionati lungo uno dei percorsi più affascinanti e ricchi di storia della Valle Anzasca. Dopo alcuni anni di assenza, l'evento è pronto a tornare protagonista, rilanciando una formula che unisce sport, valorizzazione del territorio e memoria delle tradizioni locali.

La corsa nasce infatti con l'obiettivo di far riscoprire l'Antica Via Stragranda, il principale asse di collegamento che per secoli ha attraversato la valle, favorendo gli scambi commerciali e i rapporti sociali tra le comunità locali. Sentieri, mulattiere e percorsi storici che oggi diventano il palcoscenico ideale per una sfida sportiva immersa nella natura e nella cultura del territorio.

L'edizione 2026 proporrà due modalità di partecipazione. La Strà Granda Race, gara individuale di 32 chilometri con 1.950 metri di dislivello positivo, partirà da Piedimulera per raggiungere Macugnaga attraversando alcuni degli scorci più suggestivi della valle, con il Monte Rosa a fare da sfondo all'intero tracciato.

Accanto alla prova individuale sarà protagonista anche la Staffetta a Tre, che seguirà lo stesso percorso suddiviso in tre frazioni da 11, 10 e 11 chilometri. Una formula pensata per consentire a squadre di tre atleti di condividere l'esperienza e affrontare insieme la sfida.

Il ritorno della Strà Granda Monterosa rappresenta un importante segnale per il movimento del trail running ossolano e per tutto il territorio della Valle Anzasca. Le precedenti edizioni avevano infatti saputo richiamare centinaia di partecipanti, coinvolgendo attivamente amministrazioni, associazioni e comunità locali e trasformando la gara in una vera festa della valle.

L'evento, organizzato da Monte Rosa Events ETS, punta a consolidare il proprio ruolo tra gli appuntamenti di riferimento dell'outdoor in Ossola, valorizzando un percorso unico per bellezza paesaggistica e significato storico.

Le iscrizioni sono già aperte. Tutte le informazioni relative al regolamento, ai percorsi e alle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale www.stragrandamonterosa.com.