Prorogato il termine d'iscrizione all'Antronesca trail

Sono state prorogate le iscrizioni all’Antronesca trail, la gara in programma domenica 21 giugno 2026.

Oltre alle iscrizioni on line, aperte fino alle 23:59 di giovedì 18 giugno sul portale iRunning, sarà possibile iscriversi la mattina stessa della gara, entro le ore 8:30, alla partenza, alla Collina dello Sport di Villadossola.

L'Antronesca Trail, la partenza è alle ore 9: 00 dalla Collina dello sport e arrivo ad Antrona Schieranco, si snoderà per 26 chilometri con 1096 metri di dislivello positivo (450 metri di dislivello negativo), percorrendo la via storica "Antronesca".

La gara è inserita nel calendario ufficiale come 7ª Prova del Trofeo Eco Piemonte 2026 e valida per il Campionato provinciale individuale e di società.