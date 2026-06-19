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Sport | 19 giugno 2026, 14:11

Prorogato il termine d'iscrizione all'Antronesca trail

Sarà possibile farlo anche la mattina stessa dell'evento sportivo che ripercorre la storica via che da Villadossola sale ad Antrona

Antronesca trail, la partenza dalla collina dello sport a Villadossola

Antronesca trail, la partenza dalla collina dello sport a Villadossola

Sono state prorogate le iscrizioni all’Antronesca trail, la gara in programma domenica 21 giugno 2026. 

Oltre alle iscrizioni on line, aperte fino alle 23:59 di giovedì 18 giugno sul portale iRunning, sarà possibile iscriversi la mattina stessa della gara, entro le ore 8:30, alla partenza, alla Collina dello Sport di Villadossola.

L'Antronesca Trail, la partenza è alle ore 9: 00 dalla Collina dello sport e arrivo ad Antrona Schieranco, si snoderà per 26 chilometri con 1096 metri di dislivello positivo (450 metri di dislivello negativo), percorrendo la via storica "Antronesca".

La gara è inserita nel calendario ufficiale come 7ª Prova del Trofeo Eco Piemonte 2026 e valida per il Campionato provinciale individuale e di società.

re.ba.

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