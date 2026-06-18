Elisa Longo Borghini domina al Giro di Svizzera: conquistata tappa e maglia di leader

Elisa Longo Borghini continua a scrivere pagine importanti del ciclismo internazionale. La campionessa ha firmato una splendida impresa nella seconda tappa del Giro di Svizzera femminile 2026, imponendosi in solitaria sulle strade ticinesi e conquistando anche la maglia di leader della classifica generale.

Per la portacolori della UAE Team ADQ si tratta della quarta vittoria stagionale e della sessantunesima in carriera, un altro tassello in una carriera che la vede stabilmente tra le migliori cicliste del panorama mondiale.

La frazione, con partenza e arrivo a Locarno dopo 105,6 chilometri, si è accesa nella parte finale del percorso. Dopo una lunga fuga iniziale animata da Carlotta Cipressi (Human Powered Health) e Margot Vanpachtenbeke (Lidl-Trek), raggiunte a meno di 20 chilometri dal traguardo, la corsa è esplosa sulle salite che caratterizzavano gli ultimi trenta chilometri.

Sulla salita di Fanghi sono arrivati i primi attacchi delle favorite, con Kasia Niewiadoma a selezionare il gruppo delle migliori. Nel successivo tratto decisivo di Via Consiglio Mezzano, però, è emersa tutta la forza della campionessa italiana. Longo Borghini ha aumentato il ritmo, staccando una dopo l'altra le avversarie e lanciandosi da sola verso il traguardo quando mancavano ancora nove chilometri alla conclusione.

Una volta guadagnato il vantaggio, l'ossolana ha affrontato con grande determinazione la discesa finale, incrementando progressivamente il margine sulle inseguitrici. Alle sue spalle, inoltre, alcune delle principali rivali hanno perso ulteriore terreno dopo un errore di percorso a circa tre chilometri dall'arrivo.

Sul traguardo di Locarno Longo Borghini ha potuto così alzare le braccia al cielo con 30 secondi di vantaggio sulla canadese Sarah Van Dam (Team Visma | Lease a Bike), seconda classificata, mentre Steffi Häberlin (Team SD Worx-Protime) ha chiuso al terzo posto con 47 secondi di ritardo.

Grazie a questo successo la campionessa di Ornavasso indossa ora la maglia di leader della classifica generale con un vantaggio di 27 secondi su Lauren Dickson (FDJ United-Suez) e di 34 secondi sulla stessa Van Dam. Un margine prezioso in vista delle prossime tappe e soprattutto della cronometro di sabato, dove Longo Borghini potrà provare a consolidare ulteriormente il proprio primato.