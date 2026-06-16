 / Sport

Sport | 16 giugno 2026, 14:29

Mountain Running Cup, quattro giovani del Vco convocati in azzurro

Andrea Cappelli, Luca Gallerini, Alyssa Brizio e Giada Cappini saranno protagonisti il 21 giugno in Puglia nella Wmra International Under 18 Mountain Running Cup.

Andrea Cappelli

Andrea Cappelli

Il Verbano Cusio Ossola sarà rappresentato da quattro atleti alla Wmra International Under 18 Mountain Running Cup, in programma domenica 21 giugno a Gagliano del Capo, in Puglia.

Tra i convocati della nazionale italiana figurano Andrea Cappelli, campione italiano di categoria e portacolori della Sport Project VCO, il compagno di squadra Luca Gallerini, Alyssa Brizio dell'Asd Caddese e Giada Cappini della Sport Project VCO.

Per i giovani atleti del Vco si tratta di un importante riconoscimento e di un'occasione per confrontarsi con i migliori specialisti internazionali della corsa in montagna Under 18.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore