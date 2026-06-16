Mountain Running Cup, quattro giovani del Vco convocati in azzurro

Il Verbano Cusio Ossola sarà rappresentato da quattro atleti alla Wmra International Under 18 Mountain Running Cup, in programma domenica 21 giugno a Gagliano del Capo, in Puglia.
Tra i convocati della nazionale italiana figurano Andrea Cappelli, campione italiano di categoria e portacolori della Sport Project VCO, il compagno di squadra Luca Gallerini, Alyssa Brizio dell'Asd Caddese e Giada Cappini della Sport Project VCO.
Per i giovani atleti del Vco si tratta di un importante riconoscimento e di un'occasione per confrontarsi con i migliori specialisti internazionali della corsa in montagna Under 18.