"Pedalando con Tiziano", a Pieve Vergonte una giornata per ricordare Tiziano Pirazzi

Domenica 21 giugno Pieve Vergonte ospiterà una giornata all'insegna dello sport, dell'amicizia e della memoria con la Mini Randonée "Pedalando con Tiziano", iniziativa organizzata in concomitanza con "Pieve in Festa" e con la manifestazione ciclistica giovanile del doppio Memorial Tiziano Pirazzi, promossa dal Pedale Ossolano e dalla Filippo Ganna Academy.

L'evento, realizzato con la collaborazione di Fiab Vco, propone un percorso cicloturistico non competitivo di circa 30 chilometri, aperto a tutti, pensato per ricordare Tiziano Pirazzi, scomparso lo scorso anno e da sempre punto di riferimento per il mondo delle due ruote e del volontariato.

La partecipazione alla pedalata è libera e non richiede prenotazione. Al termine dell'iniziativa sarà inoltre possibile prendere parte al pranzo organizzato sotto il tendone di Piazza Mercato, nelle vicinanze della chiesa parrocchiale di Pieve Vergonte. Per il pranzo è invece richiesta la prenotazione, contattando Milena telefonicamente o tramite messaggio.

"Tiziano ha fatto della bicicletta la sua passione di vita" ricordano gli organizzatori. Insieme alla moglie Milena, nel progetto "Mi&Ti", ha partecipato negli anni a numerose iniziative benefiche e solidali in Italia e all'estero, unendo l'amore per la bicicletta all'impegno verso il prossimo.

La Mini Randonée sarà quindi non solo un'occasione per pedalare insieme, ma anche un momento di condivisione e affetto per mantenere vivo il ricordo di una persona che ha lasciato un segno profondo nella comunità e nel mondo del ciclismo amatoriale ossolano. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare per vivere una giornata di sport, amicizia e solidarietà nel nome di Tiziano Pirazzi.