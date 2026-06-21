Pieve Vergonte, Pastore e Mucciarelli dominano il 1° Trofeo Memorial Pirazzi

Una domenica segnata dal grande caldo ha fatto da cornice a Pieve Vergonte, dove si è disputato il 1° Trofeo Memorial Tiziano Pirazzi, appuntamento dedicato al ciclismo giovanile e amatoriale.

La giornata si è aperta con una randonnée amatoriale e ha visto poi protagoniste le gare riservate agli Esordienti, prima dei più piccoli Giovanissimi impegnati nel pomeriggio. Il momento clou è stato rappresentato proprio dalle due competizioni degli Esordienti, su un tracciato pianeggiante disegnato attorno al centro abitato.

Nella gara riservata agli atleti del primo anno, impegnati su 29,5 chilometri, la corsa si è sviluppata senza particolari scossoni e si è risolta in una volata di gruppo. Ad imporsi è stato Tommaso Pastore dell’UCAB Biella, bravo a gestire lo sprint finale. Secondo posto per Filippo Vanelli del Busto Garolfo, mentre il podio è stato completato da Nikolas Pioletti, campione regionale in forza al Pedale Ossolano/Filippo Ganna Academy.

Più movimentata la prova dei secondi anni, che hanno affrontato 37 chilometri di gara. Qui la corsa si è decisa a metà percorso con la fuga di Francesco Riva (Alzate Brianza) e Andrea Mucciarelli (Busto Garolfo), capaci di guadagnare rapidamente vantaggio sul gruppo. La mancata reazione degli inseguitori ha permesso ai due battistrada di arrivare al traguardo con ampio margine.

La vittoria si è decisa allo sprint a due, dove Mucciarelli ha avuto la meglio su Riva. Terzo posto per Emil Guarneri, ancora dell’Alzate Brianza, staccato di circa due minuti.