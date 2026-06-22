Insieme per un Duomo, estratti i biglietti vincenti della lotteria benefica

Si è tenuta nei giorni scorsi l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi promossa dal comitato Insieme per un Duomo, volta alla raccolta di fondi per i lavori di restauro degli affreschi della Collegiata dei santi Gervaso e Protaso di Domodossola. L’iniziativa, che ha riscosso un’importante partecipazione della comunità, testimonia ancora una volta la sensibilità e l'affetto dei cittadini nei confronti di uno dei più preziosi patrimoni artistici e spirituali del territorio. Nella foto allegata l’elenco dei numeri vincenti.
In Breve
lunedì 22 giugno
domenica 21 giugno
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?