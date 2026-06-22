Insieme per un Duomo, estratti i biglietti vincenti della lotteria benefica

Si è tenuta nei giorni scorsi l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi promossa dal comitato Insieme per un Duomo, volta alla raccolta di fondi per i lavori di restauro degli affreschi della Collegiata dei santi Gervaso e Protaso di Domodossola. L’iniziativa, che ha riscosso un’importante partecipazione della comunità, testimonia ancora una volta la sensibilità e l'affetto dei cittadini nei confronti di uno dei più preziosi patrimoni artistici e spirituali del territorio. Nella foto allegata l’elenco dei numeri vincenti.