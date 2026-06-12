Il consiglio comunale torna in aula: Ferroni presenta il programma di mandato

Torna a riunirsi, martedì 16 giugno alle 18.30, il consiglio comunale di Crevoladossola. Dopo la prima seduta della nuova amministrazione, tenutasi nei giorni scorsi in seguito all’elezione del sindaco Giorgio Ferroni, che ha pronunciato il proprio giuramento e ha ufficializzato la propria squadra, il consiglio torna in aula per affrontare i primi punti all’ordine del giorno.

In particolare, saranno presnetate al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Un programma decisamente ricco, come già illustrato da Ferroni nei giorni scorsi, che prende il via da alcuni progetti avviati durante il precedente mandato e in fase conclusiva: il nuovo asilo nido, il trasferimento della sede municipale nella rinnovata Villa Renzi Cesconi e il recupero della Torre Napoleonica. A questi, si aggiungono numerosi altri interventi di minore entità, ma sempre di grande importanza per il comune.

Nel corso della seduta, i consiglio discuterà anche l’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2026-2029 e le tariffe Tari dell’anno 2026.