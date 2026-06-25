Patronale di Dissimo, un grande successo FOTO E VIDEO

Grande successo per la festa patronale di Sant’Antonio. Tre giorni di festeggiamenti a Dissimo (dal 12 al 14 giugno) che quest’anno si sono arricchiti di una novità: la corsa “Dissimove – Memorial Andrea Ghivarelli”. Il percorso si snodava lungo la suggestiva Via del Mercato, antica via di passaggio tra Dissimo e Olgia, al confine con la Svizzera (questa antica via pedestre collega Domodossola a Locarno). Qui, per secoli, sono passati mercanti, boscaioli, mandriani ed emigranti, attraversando le montagne in cerca di lavoro e nuove opportunità, lasciando dietro di sé storie, fatica e vita.

La corsa rientrava nel circuito “Corri in Vigezzo”, quale prima tappa. “Una prima edizione partita con il botto – spiega con soddisfazione il sindaco di Re, Massimo Patritti -. Abbiamo avuto oltre 200 iscritti, tra giro principale e minigiro, anche atleti di livello: ha vinto Lorenzo Cappini per gli uomini e Corinna Vanni per le donne (le classifiche su www.corrinvigezzo.it) -. Tutto si è svolto al meglio. Per noi era importante questa corsa, inserita all’interno dei festeggiamenti di Sant’Antonio, per valorizzare il nostro territorio ma anche perché ci tenevamo a dedicarla al piccolo Andrea, che ci ha lasciati nel 2023. È stata una giornata emozionante anche per questo, anche durante il lancio di palloncini”.

Tanti i volontari che hanno contribuito all’organizzazione della festa, ottimamente riuscita. “Ha partecipato la gente del posto ma in tanti sono arrivati anche da fuori: tutti hanno collaborato attivamente con i volontari del Comitato festeggiamenti di Dissimo - evidenzia il primo cittadino –. In generale la festa patronale è davvero andata molto bene: venerdì sera un tributo a Davide Van de Sfroos, sabato la serata danzante e domenica sera la chiusura con il giro del paese accompagnato dalle fisarmoniche. Oltre alla santa messa e la processione, molto partecipate come sempre. Ringraziamo tutti quanti ci hanno aiutato nell’organizzazione di questa bellissima festa di tre giorni”.

Questi i numeri vincenti della lotteria: 2639-3765-3717-1483-3176-1677-3629-50-3477-5802-6851-6171-2185-3165. Per il ritiro dei premi telefonare al 340.4654820.