Ossola Guitar Festival, al via la 30ª edizione

Con il concerto numero 250 si inaugura la 30ª edizione dell’Ossola Guitar Festival, un traguardo significativo per una manifestazione che nel tempo è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento culturale del territorio e uno dei festival chitarristici più longevi a livello internazionale.

Anche quest’anno la chitarra sarà protagonista nella sua dimensione cameristica, in un programma che prevede 20 appuntamenti tra concerti, incontri culturali e di intrattenimento e masterclass. Il cartellone ospiterà artisti di fama internazionale e giovani talenti selezionati, con repertori che spaziano tra epoche e stili diversi, includendo musica classica, tango, tradizioni mediorientali e portoghesi, colonne sonore e rock.

Il concerto inaugurale è in programma il 18 luglio a Domodossola, nel Giardino del Convento delle Suore Rosminiane, con protagonista l’Orchestra a plettro “Città di Milano” in un programma dedicato alle grandi colonne sonore.

Il festival proseguirà il 20 luglio a Varzo con il polistrumentista Carlo Poddighe e il suo “SuperEgo – One man show”, mentre il 22 luglio a Baceno si esibirà il duo formato dalla chitarrista greca Antigoni Goni ed Eleonora Perretta. Gli appuntamenti, tutti a ingresso libero, toccheranno successivamente Cardezza, Masera, Vogogna, Craveggia, Crevoladossola, Bognanco, Ornavasso e Mergozzo.

Accanto ai concerti, il festival proporrà anche percorsi esperienziali dedicati al territorio, con itinerari escursionistici a cura di Itinerarium pensati per unire musica e natura. Alcuni eventi saranno inoltre preceduti da visite guidate ai musei locali organizzate dall’Associazione Musei d’Ossola.

Gli appuntamenti divulgativi si svolgeranno anche presso la Casa del Festival, ospitata nel Caveau di Domocentro, creando un ulteriore spazio di approfondimento e incontro per il pubblico.

L’Ossola Guitar Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Artexe sotto la direzione artistica di Salvatore Seminara, con il contributo della Fondazione CRT e di numerosi enti pubblici e locali. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.ossolaguitarfestival.com.