Al via i “Giovedì nel borgo”: musica e spettacoli per famiglie nel centro storico

Prende il via oggi, giovedì 25 giugno, la nuova rassegna estiva “Giovedì nel borgo”, che fino al 20 agosto animerà il centro di Domodossola con musica dal vivo, spettacoli e attività per famiglie.

Il progetto, inserito nel calendario del Borgo della Cultura, è promosso dal Comune e dalla Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Karma e propone un ricco programma di appuntamenti gratuiti distribuiti tra piazza Mercato, piazza Rovereto e piazza Chiossi.

Il debutto è fissato proprio per questa sera in piazza Mercato, dove alle 21.30 si esibirà la band Road Lights, dando ufficialmente il via alla rassegna. Accanto alla musica, spazio anche alle attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie in piazza Chiossi. In programma baby dance con Giorgia Scarafile.