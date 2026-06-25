Festa di Rumianca: quattro giorni di musica e tradizione a Pieve

Quattro giorni di festa, musica e convivialità animeranno Pieve Vergonte dal 26 al 29 giugno in occasione della tradizionale Festa di San Giovanni, appuntamento che ogni anno richiama residenti e visitatori per celebrare il patrono tra intrattenimento, buon cibo e momenti di aggregazione.

La manifestazione prenderà il via venerdì 26 giugno con l'apertura ufficiale della festa alle 18. Alle 21.30 spazio alla musica dal vivo con il tributo a Ligabue dei "Tra Liga e Realtà", seguito dalla serata danzante con Garro e Mella.

Sabato 27 giugno il programma si aprirà nel pomeriggio con le eliminatorie del torneo dedicato alla memoria di Simone e Osvaldo Rovaletti. Alle 17 è previsto lo spettacolo di bolle di sapone con Ali, mentre dalle 21 il pubblico potrà ballare con l'orchestra spettacolo Beghini Show.

Domenica 28 giugno sarà la giornata dedicata alle celebrazioni religiose e alle iniziative di solidarietà. Dalle 9.30 si svolgerà la tradizionale Fiera del Dolce, il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa di Piedimulera e al CISS di Pieve Vergonte. Alle 10.30 la Santa Messa in onore di San Giovanni Battista, seguita dalla processione e dalla benedizione dei fiori. Dopo il pranzo in pineta, nel pomeriggio proseguirà il torneo delle frazioni con le finali del memorial. Alle 20 esibizione di zumba con Pamela Fiorni, mentre dalle 21 la serata danzante sarà affidata all'orchestra spettacolo Tikozzi Band.

La festa si concluderà lunedì 29 giugno con la tradizionale corsa dedicata alla memoria di A.M. Altomonte, M. Sala, G. Scolari e M. Robino. Le iscrizioni apriranno alle 19, la partenza è prevista alle 20 e, a seguire, si terranno le premiazioni. Dalle 21.30 gran finale in musica con il DJ Tanza.