Alla Cappella Mellerio un viaggio alla scoperta delle tracce degli animali di bassa montagna

Un pomeriggio dedicato alla natura e alla scoperta della fauna che popola i boschi dell'Ossola. È in programma oggi, 25 giugno, alle ore 17.30, presso la Cappella Mellerio di Domodossola, l'incontro dal titolo "Chi è passato sul nostro sentiero? Impronte e tracce degli animali di bassa montagna", organizzato dalla Pro Loco Domodossola.

Relatore dell'appuntamento sarà Nicola Rossi, che accompagnerà il pubblico in un percorso alla scoperta delle impronte, dei segni e delle tracce lasciate dagli animali che vivono negli ambienti montani di bassa quota. Un'occasione per imparare a osservare il territorio con occhi diversi, riconoscendo gli indizi che la fauna selvatica lascia lungo sentieri e boschi.

L'iniziativa è rivolta a tutti gli appassionati di natura, escursionismo e montagna, ma anche a famiglie e curiosi desiderosi di approfondire la conoscenza dell'ambiente naturale del territorio ossolano.

L'evento si svolge con il patrocinio del Lions Club Domodossola, del Cai Sezione di Villadossola e del Cai Sezione di Domodossola, realtà da sempre impegnate nella promozione della cultura ambientale e della valorizzazione del patrimonio naturalistico locale.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.