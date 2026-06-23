Fine settimana di festa a Tappia

Due giorni di festa nella frazione di Tappia, il 27 e il 28 giugno. Sabato 27 viene proposta l'escursione della Via dei Torchi e dei Mulini, offrendo diverse possibilità di percorso con partenza ai piedi della salita al Calvario fino a Tappia, un tracciato facile adatto a tutti. Il ritrovo è alle 9.00, con guide Cai della sezione di Domodossola. Ritrovo alle 8.00, invece, per la partenza dalla frazione Boschetto con guide Cai della sezione di Villaossola. In questo caso si tratta di un’escursione consigliata ad esperti, con sosta a Sogno e arrivo a Tappia. Sarà attivo in alternativa anche un servizio navetta dalla Lucciola di Villadossola dalle 9.00 alle 17.00, al costo 5 euro.

Dalle 10.00: musica, canti e visite guidate del borgo vendita di prodotti locali. Alle 12.00 benedizione della Via dei Torchi e dei Mulini e del nuovo Museo. Segue la distribuzione di polenta, salamini gorgonzola e crescenzin. Nel pomeriggio prosegue la festa con canti, musica e balli. La strada per Tappia resta chiusa dalle 9.00 alle 17.00. In caso di maltempo la festa sarà rimandata a sabato 4 luglio.

Domenica 28 giugno alle 11.00 sarà celebrata la messa solenne per la festa di San Zenone, con la partecipazione del Coro del Calvario. Grazie al Pnrr e ad una donazione in ricordo dei fratelli Luigi e Vincenzo Minacci, sono stati possibili recentemente dei lavori per la conservazione della chiesa di San Zenone a Tappia. Il tetto è stato completamente rifatto, conservando gran parte delle piode originali e la chiesa è stata resa energeticamente indipendente grazie all’installazione di alcuni pannelli solari. Gli interventi sono costati 150.000 euro, di cui 120.000 euro finanziati grazie al Pnrr e i rimanenti 30.000 euro circa coperti grazie alla donazione.

Inoltre è stato sostituito anche l’orologio del campanile della chiesa e sono state elettrificate le campane, grazie all’intervento del geometra Alessandro Minacci, che ha finanziato l’operazione. Il vecchio meccanismo è stato posto nel nuovo museo.

Sempre a Tappia sono stati fatti, grazie all’interessamento del Lions Club Domodossola, opere di ripristino e valorizzazione del sentiero “Via dei torchi e dei mulini”, che collega il Sacro Monte Calvario con le frazioni alte di Villadossola: Boschetto, Varchignoli, Sogno. A Tappia è stato ristrutturato uno stabile che è stato adibito a museo del territorio.