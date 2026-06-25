Ultimati i lavori di conservazione della chiesa di Tappia

‘’Lavori nella chiesa di Tappia. Grazie al Pnrr e ad una donazione in ricordo dei fratelli Luigi e Vincenzo Minacci sono stati possibili dei lavori per la conservazione della chiesa di san Zenone a Tappia’’. Lo evidenza il sito delle Parrocchie di Villadossola, che richiama l’attenzione su questo intervento conservativo proprio in una settimana che vedrà Tappia, la frazione alta di Villadossola, al centro di alcune iniziative.

‘’L’intervento alla chiesa – spiegano dalla parrocchia di Villadossola - ha visto il rifacimento completo del tetto, che è stato portato a termine conservando gran parte delle piode originali''.

La chiesa dei santi Zenone e Rocco, inoltre, è ora indipendente energeticamente grazie all’installazione di alcuni pannelli solari posati sul muro sottostante. Interventi per un totale di 150 mila euro, di cui 120 mila finanziati grazie al Pnrr e gli altri 30 mila circa coperti grazie alla donazione. Inoltre è stato sostituito anche l’orologio del campanile della chiesa e sono state elettrificate le campane. Il vecchio meccanismo è stato posto nel nuovo museo che sarà inuagurato’’.