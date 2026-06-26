Causa un incidente e fugge: una 60enne ossolana fermata a Verbania

A poche ora di distanza dall’ultimo episodio, un altro pirata della strada ha causato un incidente a Verbania ed è scappato senza fermarsi, anche questa volta le tempestive attività d’indagine della Polizia di Stato hanno permesso di individuare l’autore del fatto. Mercoledì 24 giugno, verso le 17.30, una Renault Clio ha tagliato la strada ad un motociclo Yamaha, proprio nei pressi della rotatoria di Corso Nazioni Unite, vicino alla Questura del Vco.

Il motociclista, nel tentativo di evitare l’impatto, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo. L’autoveicolo ha prima vistosamente rallentato e poi si è allontanato senza prestare soccorso. Grazie alla bassa velocità e alla prudente conduzione del mezzo, l’impatto non ha causato significative lesioni alla giovane vittima, un diciassettenne dell’Ossola, che si è subito recato in Questura per segnalare l’accaduto.

Nel mentre, gli operatori del corpo di guardia della Questura, avendo visto che era avvenuto un sinistro, hanno tempestivamente allertato la polizia stradale. Immediatamente sono iniziate le attività atte ad individuare il responsabile, che hanno coinvolto il personale della sala operativa della Questura e della polizia stradale della sezione di Verbania.

Grazie all'azione sinergica degli operatori, all'analisi di quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della Questura e alle testimonianze raccolte sul posto, gli operatori della Polizia di Stato sono riusciti ad individuare il veicolo e, successivamente, l'autista che si era dato alla fuga. Dagli accertamenti in corso, l'autore del fatto risulta essere una donna di circa sessant'anni, originaria anch’essa dell’Ossola. La Polizia Stradale sta provvedendo a elevare le sanzioni di competenza e a completare le indagini sull’episodio.