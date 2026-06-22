TTOssola 2000 in lutto: addio a Elio Ceciliato, campione e maestro del tennistavolo

Il mondo del tennistavolo piemontese e nazionale piange la scomparsa di Elio Ceciliato, storico atleta e punto di riferimento per intere generazioni di pongisti. Aveva compiuto 76 anni solo poche settimane fa e fino agli ultimi mesi della sua vita aveva continuato a praticare il suo sport con entusiasmo e risultati di altissimo livello.

Ad aprile era stato tra i protagonisti dei Campionati Italiani Master di Salsomaggiore Terme, conquistando con la maglia del Tennistavolo Ossola 2000 due titoli italiani Over 75: nel doppio maschile insieme a Ferdinando Rossi e nel doppio misto in coppia con Manuela Baderna. Nell'ultima stagione aveva inoltre disputato il campionato di Serie C2, dimostrando ancora una volta una straordinaria longevità sportiva.

La sua storia nel tennistavolo affonda le radici negli anni Sessanta. Iniziò a giocare all'oratorio insieme all'amico Luigi "Gino" Mele, per poi approdare alla sezione tennistavolo dell'Humilitas Arona, fondata da Carlo Iulita, Giancarlo Piottazzi e Carlo Monti. Negli anni successivi entrò a far parte della squadra che militava in Serie B, contribuendo alla crescita del movimento locale.

Tra i primi successi della sua carriera spicca il titolo italiano di doppio misto di terza categoria conquistato nel 1970 insieme a Gabriella Gentina. Dopo la chiusura dell'attività dell'Humilitas Arona, a metà degli anni Settanta, Ceciliato proseguì il suo percorso sportivo con la Regaldi Novara e successivamente con il Tennistavolo Ossola 2000, società alla quale è rimasto legato per circa trent'anni.

Negli ultimi anni aveva continuato ad arricchire il proprio palmarès. Nel 2016, insieme all'inseparabile Gino Mele, conquistò l'oro nel doppio Over 65. A questi successi si sono aggiunte la vittoria nel doppio misto Over 70 nel 2024 e i titoli Over 75 ottenuti nel 2025 e nel 2026.

Ma oltre ai risultati sportivi, Elio Ceciliato lascia il ricordo di una persona generosa, sempre disponibile e profondamente legata alla sua comunità sportiva. Per tutti era semplicemente "Il Prof", soprannome che racconta bene il suo ruolo di educatore e formatore. Nel corso della sua lunga carriera ha insegnato a migliaia di bambini e ragazzi i fondamentali del tennistavolo, trasmettendo non solo tecnica, ma soprattutto passione, rispetto e amore per lo sport.

L'ultimo saluto sarà possibile questa sera alla Casa Funeraria Rossi di Arona. I funerali si terranno martedì 23 giugno alle ore 11.30 nella Chiesa di Santa Maria ad Arona.

Alla famiglia, agli amici e alla società Tennistavolo Ossola 2000 Domodossola sono giunte anche le condoglianze del presidente federale Renato Di Napoli e dell'intero Consiglio Federale, che hanno voluto ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia del tennistavolo italiano.