Guardia di Finanza, oltre 4.600 interventi nel Vco in 17 mesi: evasione, frodi e traffici illeciti nel bilancio operativo

In occasione del 252° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale del Verbano Cusio Ossola ha diffuso il bilancio dell'attività svolta dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2026.

Nel periodo preso in esame le Fiamme Gialle hanno eseguito 4.600 interventi operativi per il contrasto agli illeciti economico-finanziari e 130 deleghe d'indagine dell'Autorità giudiziaria, confermando un'azione su più fronti a tutela di cittadini, imprese e della legalità economica.

Lotta all'evasione fiscale

Sono stati eseguiti 264 interventi tributari tra verifiche e controlli fiscali.

L'attività ha consentito di individuare 91 evasori totali, completamente sconosciuti al fisco, e di verbalizzare 50 datori di lavoro per l'impiego irregolare di 115 lavoratori, di cui 70 in nero e 45 irregolari.

Sono inoltre 27 le persone denunciate per reati tributari. Le indagini hanno portato alla scoperta di 87 milioni di euro di redditi occultati, 27 milioni di IVA evasa e al sequestro di patrimoni per 2,4 milioni di euro.

Sono state inoltre avanzate 25 proposte di chiusura della partita IVA nei confronti di soggetti ritenuti ad alta pericolosità fiscale.

Sul fronte dell'evasione internazionale, 39 controlli hanno permesso di individuare 35 milioni di euro di redditi occultati.

Importante anche l'attività ai valichi doganali di Iselle e Piaggio Valmara, dove, insieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati effettuati 2.900 controlli, con il sequestro di 61 beni di lusso non dichiarati.

Sempre ai confini con la Svizzera è stata intercettata valuta per circa 10 milioni di euro, con 300 violazioni, sequestri per oltre 111 mila euro e sanzioni per più di 317 mila euro.

Controlli sulla spesa pubblica

Grande attenzione è stata dedicata alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Sono stati eseguiti 45 controlli su contributi, crediti d'imposta, finanziamenti e appalti pubblici per un valore complessivo di 25 milioni di euro, accertando indebite percezioni per 160 mila euro e denunciando quattro persone.

Sul fronte delle prestazioni sociali sono stati verbalizzati 48 beneficiari per frodi pari a circa 600 mila euro, nell'ambito di 54 controlli. Tra questi figurano 29 percettori del Reddito di cittadinanza (28 risultati irregolari) e 25 dell'Assegno di inclusione (18 irregolari).

Le indagini hanno inoltre consentito di bloccare e recuperare crediti fiscali indebiti per oltre 1,1 milioni di euro.

Nell'ambito delle attività delegate dall'Autorità giudiziaria sono state denunciate 98 persone, mentre 24 soggetti sono stati segnalati alla Corte dei Conti per un presunto danno erariale di 8 milioni di euro.

Contrasto alla criminalità organizzata

Le attività contro riciclaggio e autoriciclaggio hanno portato alla denuncia di 18 persone, con l'individuazione di operazioni illecite per 2,4 milioni di euro e il sequestro di beni dello stesso valore.

Nel settore dei reati fallimentari sono stati individuati patrimoni fraudolenti per 7 milioni di euro, con sequestri superiori a 1 milione e cinque arresti.

Sono inoltre 10 le persone sottoposte ad accertamenti patrimoniali antimafia, con proposte di sequestro per oltre 200 mila euro.

L'attività di prevenzione delle infiltrazioni mafiose ha interessato 441 imprese, sottoposte a verifiche amministrative su richiesta della Prefettura.

Droga e sicurezza economica

Nel controllo economico del territorio, anche con l'impiego delle unità cinofile, sono state controllate 900 persone.

Sono stati sequestrati oltre 102 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui più di 1 chilogrammo di cocaina, oltre 3 chilogrammi di hashish, circa 6 chilogrammi di marijuana e oltre 92 chilogrammi di altre droghe.

L'attività ha portato alla denuncia di 14 persone, di cui 7 arrestate, mentre 813 assuntori sono stati segnalati ai Prefetti.

Nel settore della tutela del mercato sono stati effettuati 27 interventi, verbalizzate 6 persone e sequestrati 140 mila prodotti con falsa indicazione del Made in Italy o ritenuti non sicuri per i consumatori.

Soccorso alpino e ordine pubblico

Nel periodo considerato la Guardia di Finanza ha impiegato 2.187 pattuglie e svolto 61.132 ore/uomo nei servizi di controllo economico del territorio e di concorso all'ordine pubblico.

Negli ultimi 17 mesi la Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Domodossola ha effettuato 102 interventi, portando in salvo 130 persone.