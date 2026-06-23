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Cronaca | 23 giugno 2026, 14:39

Furgone avvolto dalle fiamme a Varzo VIDEO

L'incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio lungo la statale in direzione della Svizzera, nelle vicinanze di un distributore di carburante. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

Furgone avvolto dalle fiamme a Varzo VIDEO

Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno, a Varzo, dove un mezzo è stato interessato da un incendio mentre percorreva la strada che conduce al confine con la Svizzera.

L'allarme è scattato nelle vicinanze di un distributore di carburante, in un punto particolarmente trafficato dell'arteria internazionale. In breve tempo sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare che l'incendio potesse estendersi, mentre i Carabinieri si sono occupati della gestione della viabilità e della sicurezza dell'area.

a.f.

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