Escursionista si perde nei boschi sopra Druogno: recuperato a 1.400 metri di quota

Si sono concluse con esito positivo nella serata di ieri, 25 giugno, le operazioni di soccorso di un escursionista rimasto bloccato a circa 1.400 metri di quota nel territorio comunale di Druogno, ai confini del Parco Nazionale della Val Grande.

L'allarme è scattato nelle prime ore della serata, facendo scattare l'intervento delle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino Civile.

L'escursionista aveva perso l'orientamento durante la camminata, finendo in una zona particolarmente impervia e pericolosa, dalla quale non era più in grado né di proseguire il percorso né di rientrare autonomamente in sicurezza.

Le squadre di soccorso hanno operato in stretta sinergia, riuscendo dapprima a localizzare l'uomo e successivamente a raggiungerlo. Una volta messo in sicurezza, l'escursionista è stato accompagnato fino alla località di Druogno, dove si sono concluse le operazioni di recupero.

L'intervento si è concluso senza conseguenze per l'escursionista, grazie al tempestivo coordinamento tra le diverse componenti del sistema di soccorso alpino.