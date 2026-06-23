Verbania, sequestrati oltre 250 grammi di cocaina e 25 mila euro: arrestato un 27enne

Nel pomeriggio del 20 giugno gli uomini della Squadra Mobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino albanese di 27 anni, incensurato, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73 Dpr 309/90).

L'operazione è scattata intorno alle ore 15:30, in un condominio situato a Verbania, ove il giovane aveva stabilito la propria base logistica e il deposito della droga.

I poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, dopo aver notato l'uomo parcheggiare un furgone nero e avviarsi a piedi verso l'ingresso del proprio condominio con un sacchetto della spesa, hanno deciso di procedere al controllo.

Alla richiesta degli agenti, l'uomo ha mostrato il contenuto del sacchetto: all'interno, avvolto in un telo di plastica nera, vi era un involucro trasparente, sigillato, sottovuoto, contenente oltre 250 grammi di cocaina, la cui natura è stata subito confermata dai successivi accertamenti tramite narcotest.

L'attività d'indagine è stata immediatamente estesa al domicilio del fermato e alle sue pertinenze. Le perquisizioni, personali e locali, hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro, in aggiunta all’ingente quantitativo di cocaina predetto:

oltre 25.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita e in parte già suddivisi in mazzette;

due smartphone di ultima generazione, per i quali l'arrestato si è rifiutato di fornire i codici di accesso;

attrezzatura per il taglio e il confezionamento, tra cui un bilancino elettronico di precisione e rotoli di cellophane, rinvenuti all'interno della cantina di pertinenza dell'abitazione e utilizzati per la preparazione delle dosi destinate al mercato al dettaglio.

Al termine delle formalità di rito, ultimate nel corso della serata nei locali della Questura, l'uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale di Verbania, su disposizione del pubblico ministero di turno, a disposizione dell'autorità giudiziaria la quale ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.