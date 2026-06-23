Operazione "Nuova Domus", quattro nuovi arresti nella rete di spaccio in Ossola

Nella mattinata del 20 giugno scorso, i carabinieri della sezione del nucleo operativo radiomobile di Verbania hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania. I provvedimenti, che rappresentano l’epilogo di un’articolata e complessa attività d'indagine, convenzionalmente denominata "Nuova Domus", dispongono l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora, a carico di quattro soggetti, tutti gravati da precedenti specifici, ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tutti residenti nell’Ossola.

L'odierno dispositivo giunge ad un mese di distanza dall’arresto dei principali indagati, avvenuto lo scorso 21 maggio, all’esito degli ulteriori interrogatori preventivi condotti dal Gip di Verbania, che hanno quindi decretato la sottoposizione alle misure cautelari per ulteriori quattro indagati nel medesimo procedimento, mentre gli ulteriori sette indagati affronteranno ugualmente il processo in stato di libertà. Si ricorda, nel rispetto dei diritti degli indagati e del principio della presunzione di innocenza, che i soggetti coinvolti non possono essere considerati colpevoli sino all'emissione di una sentenza di condanna definitiva.