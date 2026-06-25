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Cronaca | 25 giugno 2026, 11:50

Incidente tra due auto sulla Provinciale 166: tre persone in ospedale

Lo scontro tra Domodossola e Villadossola, nei pressi dell'ingresso della SS33 del Sempione. Strada temporaneamente chiusa per i soccorsi e i rilievi dei carabinieri

Incidente tra due auto sulla Provinciale 166: tre persone in ospedale

Intervento questa mattina dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola per un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 166, tra Domodossola e Villadossola, nei pressi dell'ingresso della superstrada SS33 del Sempione.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. Tre le persone affidate alle cure del personale sanitario, tra cui un minore, tutte trasportate in ospedale per accertamenti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e ai carabinieri di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un'ambulanza medicalizzata. La circolazione è stata deviata su percorsi alternativi fino al completamento delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Redazione

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