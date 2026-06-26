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Politica | 26 giugno 2026, 17:00

A Domodossola l'assemblea provinciale del Partito Democratico

Appuntamento il 27 giugno all'hotel Corona. Ospite l'onorevole Federico Fornaro

A Domodossola l'assemblea provinciale del Partito Democratico

Il Partito Democratico del Verbano Cusio Ossola organizza, per sabato 27 giugno, la propria assemblea provinciale, aperta a tutti gli iscritti del partito. Appuntamento a partire dalle 10.00 nella sala incontri dell’Hotel Corona di Domodossola.

Si tratterà di un momento di confronto e approfondimento politico. Ospite dell’incontro l’onorevole Federico Fornaro, che terrà una relazione sull’agenda parlamentare, sul dibattito relativo alla nuova legge elettorale e sulle sfide che attendono il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni politiche.

l.b.

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