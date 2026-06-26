A Domodossola l'assemblea provinciale del Partito Democratico

Il Partito Democratico del Verbano Cusio Ossola organizza, per sabato 27 giugno, la propria assemblea provinciale, aperta a tutti gli iscritti del partito. Appuntamento a partire dalle 10.00 nella sala incontri dell’Hotel Corona di Domodossola.
Si tratterà di un momento di confronto e approfondimento politico. Ospite dell’incontro l’onorevole Federico Fornaro, che terrà una relazione sull’agenda parlamentare, sul dibattito relativo alla nuova legge elettorale e sulle sfide che attendono il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni politiche.