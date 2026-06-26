Benedetta Scuderi a Domodossola per un incontro dedicato a economia, pace e sostenibilità

Sarà Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, l'ospite dell'incontro pubblico in programma venerdì 26 giugno alle 17.30 a Domodossola. L'appuntamento, promosso dal circolo locale di Avs, avrà come filo conduttore il tema "L'economia di guerra oggi" e offrirà l'occasione per approfondire le principali sfide che l'Europa si trova ad affrontare in questo momento storico.

Nel corso dell'iniziativa Scuderi illustrerà l'attività che sta svolgendo al Parlamento europeo e si confronterà con il pubblico sulle possibili strategie per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla cooperazione internazionale, sulla costruzione della pace, sulla sostenibilità ambientale e su un'economia più equa e inclusiva. A introdurre l'incontro saranno Mimma Moscatelli, consigliera provinciale e componente del progetto "Progetto Vco", e Laura Castellarin, segretaria del Circolo di Sinistra Italiana/Alleanza Verdi e Sinistra del Verbano Cusio Ossola. L'incontro si terrà venerdì 26 giugno alle ore 17.30 a Domodossola, nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso.