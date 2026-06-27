Nel Verbano Cusio Ossola temperature medie in forte aumento fino a +5,8 gradi rispetto al passato

Anche nel Verbano Cusio Ossola il segnale del cambiamento climatico è ormai evidente. Lo dimostrano le temperature record di questi giorni, causate dall'ondata di calore che sta investendo tutta l'Europa e che toccherà l'apice nella giornata di lunedì 29 giugno. Ma lo dimostrano anche i numeri, restituiti dalle ricerche effettuate a livello scientifico. Secondo i dati elaborati dal Copernicus Climate Change Service attraverso il sistema Era5-Land, che confrontano le temperature medie del 2026 con il periodo climatologico 1961-1990, tutti i principali comuni della provincia azzurra registrano un significativo aumento termico, con scarti che in diversi casi superano i tre gradi e picchi che arrivano fino a +5,8 °C.

Il valore più alto si registra a Domodossola, dove lo scarto medio tra gennaio e giugno è pari a +3,2 °C, con un massimo ad aprile di +5,8 °C. Situazione analoga a Verbania e Cannobio, entrambe con un incremento medio di +3,2 °C e punte che superano i +5 °C nei mesi primaverili. A Stresa il dato si conferma su +3,2 °C, mentre Omegna e Gravellona Toce si attestano su +3,1 °C. Anche Santa Maria Maggiore registra un aumento consistente, con +3,1 °C di media e un picco di +5,6 °C ad aprile. Più contenuti, ma comunque significativi, i valori delle aree più montane: Formazza segna +2,3 °C, mentre Macugnaga si ferma a +1,9 °C, con comunque un incremento marcato nei mesi centrali della primavera.

Il quadro che emerge mostra come l’aumento delle temperature non riguardi soltanto le aree urbane o di fondovalle, ma si estenda in modo diffuso anche alle zone alpine, tradizionalmente più fredde.

Secondo gli studi di Organizzazione Meteorologica Mondiale e del Copernicus Climate Change Service, in Europa la temperatura media è aumentata di circa 0,5 °C ogni dieci anni dagli anni Ottanta, un ritmo circa doppio rispetto alla media globale.

A influenzare questo andamento, secondo gli esperti, contribuiscono principalmente le emissioni di gas serra legate all’utilizzo di combustibili fossili, ma anche fattori locali come la densità abitativa, il consumo di suolo e la riduzione delle aree verdi, che amplificano l’accumulo di calore soprattutto nei centri urbani e nelle aree urbanizzate.

Un fenomeno, quello delle ondate di calore, che si innesta quindi su una tendenza di lungo periodo già ben visibile nei dati: nel Verbano Cusio Ossola, come in gran parte dell’Europa, le temperature medie stanno aumentando in modo costante e diffuso, modificando in maniera strutturale il clima del territorio.