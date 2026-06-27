Ornavasso e Gravellona Toce insieme per il campo sportivo: presentata la candidatura al bando “Sport e periferie”

I comuni di Ornavasso e Gravellona Toce hanno unito le forze per la ricerca di finanziamenti per la riqualificazione del campo sportivo di Ornavasso, tramite la partecipazione al bando nazionale “Sport e periferie”. Si tratta di una collaborazione preziosa, che ha permesso al comune di Ornavasso di prendere parte al bando: “Vorrei ringraziare pubblicamente l'amministrazione comunale di Gravellona Toce ed il sindaco Gianni Morandi per merito dei quali il comune di Ornavasso ha potuto partecipare al bando nazionale "Sport e periferie" per la riqualificazione e messa in sicurezza del nostro campo sportivo – le parole del sindaco Filippo Cigala Fulgosi -. Senza la loro disponibilità non avremmo raggiunto la soglia minima di popolazione richiesta da tale bando di 5.000 abitanti. A prescindere da quale sarà l'esito, che ovviamente spero positivo, non era una scontata cortesia istituzionale ma un gesto di leale amicizia di un nostro vicino”.

Ai ringraziamenti da parte del sindaco di Ornavasso è subito giunta la risposta, tramite social, del collega di Gravellona Toce, Gianni Morandi: “A noi non costa nulla e non pregiudica nulla il fatto di collaborare con un comune vicino, e se arrivasse un finanziamento è sempre positivo per il nostro territorio nel suo complesso”. Che però sottolinea: “Su questo bando la cosa che mi sconforta è che invece noi non possiamo raggiungere il punteggio perché, paradossalmente, abbiamo dei parametri di vulnerabilità sociale e di impiantistica esistente non sufficientemente negativi. Troveremo altre strade per riuscire a fare gli interventi di cui abbiamo bisogno. Naturalmente se dovesse servire la collaborazione di comuni vicini, sapremo su chi contare”.