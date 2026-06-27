Croce Rossa, si chiudono i festeggiamenti per i 60 anni: "Orgoglio e soddisfazione" FOTO

Si è concluso con il suggestivo concerto del coro Gaudium nella Cappella del Collegio Mellerio Rosmini il mese di iniziative promosse dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Domodossola per celebrare il 60° anniversario di fondazione. L’ultimo fine settimana di eventi ha rappresentato una sintesi efficace dello spirito che ha accompagnato l’intero programma celebrativo: cultura, volontariato, attenzione alla persona e forte partecipazione del territorio. Nella serata del 30 maggio il coro Gaudium, diretto dalla maestra Monica Delfina Morellini, ha proposto un concerto di grande intensità artistica e umana, accolto da un numeroso pubblico nella raccolta cornice della Cappella del Collegio Mellerio Rosmini. Ad aprire l’evento è stato il presidente del Comitato Cri di Domodossola, Jonathan Zaccaria, che ha ringraziato i presenti per la vicinanza dimostrata alle attività dell’associazione. Durante la serata sono stati richiamati i principi fondamentali che guidano l’azione della Croce Rossa nel mondo – umanità, imparzialità e solidarietà – sottolineando come l’impegno quotidiano dei volontari trovi forza proprio nel sostegno della popolazione.

La musica del Coro Gaudium ha accompagnato il pubblico in un percorso di particolare suggestione, trasformando il concerto in un momento di incontro tra arte e solidarietà e chiudendo nel migliore dei modi un calendario di appuntamenti che ha coinvolto centinaia di persone nel corso dell’intero mese di maggio. “Chiudiamo questo mese con un profondo senso di orgoglio e una grandissima soddisfazione – commenta il presidente Jonathan Zaccaria –. Le scorse settimane sono state costellate da una fitta rete di eventi e appuntamenti e, sebbene la partecipazione di pubblico sia fisiologicamente variata da un incontro all'altro, la media dell'affluenza è stata eccellente e ci testimonia la grande vicinanza della nostra comunità”.

Il presidente ha voluto sottolineare come il successo delle celebrazioni sia stato il risultato di un importante lavoro di squadra: “Un traguardo simile si raggiunge solo facendo rete. Il mio ringraziamento più sincero va alle Pro Loco di Domodossola, Montecrestese, Trontano e Masera, al Coro Gaudium che ci ha regalato un concerto semplicemente bellissimo, all'Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini, oltre naturalmente a tutte le associazioni che hanno collaborato con noi, dalla Nuova Mosaico all’associazione della Polizia di Stato, dei Carabinieri in congedo, Vigili del Fuoco, il gruppo Folkloristico Città di Domodossola e le Unità Territoriali della Cri di Baceno, Piedimulera e Formazza della Croce Rossa Italiana, e tutti coloro che ci hanno supportato. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Annamaria Deangeli Lavrano, ideatrice della mostra benefica “Cuore di porcellana”, che ha riscosso un notevole interesse anche da parte dei numerosi visitatori presenti in città nei fine settimana. Riconoscenza anche per don Fausto Gobber, che ha messo a disposizione gli spazi del Collegio Mellerio Rosmini per alcuni degli appuntamenti in programma. Il cuore di questo successo – prosegue Zaccaria – risiede nella nostra grande famiglia. Voglio ringraziare i Comitati Cri di Arona-Lesa, Borgomanero e Oleggio, le Crocerossine, il Corpo Militare Cri e soprattutto tutti i volontari che vivono il Comitato di Domodossola e le unità territoriali. Tutti si sono spesi senza riserve per tutto il mese per raggiungere questo straordinario obiettivo”.

Archiviato il programma del sessantesimo anniversario, il Comitato guarda già ai prossimi impegni. In particolare, si rafforza la collaborazione con Formazza Event e la Bettelmatt Ultra Trail. La novità dell'estate sarà la But Warm Up, in programma venerdì 3 luglio sulla piana di Formazza: una gara di 8 chilometri che anticiperà la Bettelmatt Ultra Trail dell’11 luglio. “Siamo onorati che Formazza Event abbia scelto di collaborare con il Comitato di Domodossola e con l’unità territoriale di Formazza anche per questa nuova sfida – conclude Zaccaria –. La But Warm Up non sarà soltanto un appuntamento sportivo, ma un’occasione per sostenere le attività della Croce Rossa sul territorio e per valorizzare le eccellenze delle nostre valli attraverso una serata di festa e intrattenimento in vista del grande weekend della But Formazza”.