“Oltre ogni Limite”: trekking tra pascoli, memoria e libertà

Restano pochi giorni per assicurarsi gli ultimi posti per la camminata, in programma sabato 18 luglio, tra i pascoli e la memoria dell'Ossola, sui sentieri di: “Oltre ogni Limite. Il richiamo della Libertà: L'Eco dei Silenzi”. L’iniziativa, promossa all’associazione Sentieri degli Spalloni, prevede un trekking su sentieri e mulattiere poco conosciuti, una spettacolare traversata panoramica che collega Agarina ad Altoggio - nel comune di Montecrestese - attraversando la splendida conca di Larecchio e gli antichi alpeggi sulla sinistra idrografica del torrente Isorno.

Quest'anno, in concomitanza con l'anno internazionale dei pascoli e dei pastori proclamato dalle Nazioni Unite, l'evento assume un significato ancora più profondo. Il cammino sarà arricchito da una speciale performance artistica itinerante proposto da Ctf Ossola. Sarà un'esperienza unica e non ripetitiva: gli interventi varieranno lungo il tracciato, rendendo il percorso un evento esclusivo e irripetibile. Anche chi conosce già a memoria questi luoghi scoprirà nuove emozioni, ascoltando la storia rurale di questi luoghi riprendere vita.

“Camminare lungo questi sentieri significa riscoprire l'anima più autentica della nostra montagna - dichiara Nori Botta, presidente dell’associazione -. Vogliamo che ogni nostro passo sia un omaggio a chi, con immensa fatica e silenziosa passione, custodisce da secoli i pascoli alti. Ricordare i pastori e il loro lavoro antico, oltre agli Spalloni, è una promessa di futuro per le nostre terre”.

Dopo la suggestiva camminata, il momento clou della condivisione sarà nella frazione Altoggio di Montecrestese, presso l'area feste degli Alpini. La serata è aperta a tutti: escursionisti, familiari, amici, residenti e turisti. Anche chi non partecipa al trekking diurno potrà unirsi alla comunità prenotando la sola cena entro il 15 luglio. Dopo aver gustato i sapori genuini del territorio preparati dal Gruppo Alpini di Montecrestese, la band Sergio & Friends scatenerà tutti i presenti con i migliori successi della musica anni '80 e '90, per una notte di ballo e allegria.

I posti per la camminata del sabato sono limitati. Le iscrizioni chiuderanno il 5 luglio per il trekking e il 15 luglio per la sola cena con serata musicale. È possibile iscriversi tramite il sito sentierideglispalloni.com.