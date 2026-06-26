Pallanzeno celebra la patronale di San Pietro

Si inaugura questa sera, venerdì 26 giugno, la festa patronale di Pallanzeno in onore di San Pietro. Le celebrazioni religiose prevedono, alle 18.00, la recita del rosario. Domani, 27 giugno, alle 17.00 la celebrazione della messa e domenica alle 20.00 la messa solenne, seguita dalla processione con la statua del santo per le vie del paese, accompagnata dalla Banda di Fomarco e dalla protezione civile di Pallanzeno. Infine, lunedì 29 giugno alle 20.00 la messa solenne con la benedizione dei bambini.

Questa sera si apre anche il programma civile presso l’area feste. Alle 18.00 una dimostrazione di judo a cura di Asd Judo Club Valle Ossola e alle 19.00 zumba e fit dance per tutti con Francesco. A partire dalle 21.00 “Musica 360 gradi”, animazione con musica a cura di Laura e Francesco. A seguire le premiazioni del torneo “Memorial don Luigi” tenutosi lo scorso fine settimana.

Si prosegue sabato 27 giugno alle 15.00 con balli e giochi per bambini, dimostrazione di tiro con l’arco e Nutella party per tutti i partecipanti. Alle 21.00 serata danzante con l’orchestra “I Sagittarius”. Domenica 28 giugno alle 19.00 “Step coreografico” con Francesco e alle 21.00 serata revival anni ’70, ’80 e ’90 con Laura e Francesco. A seguire l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi.

Per tutta la durata della festa, sarà attivo il servizio bar-cucina con specialità alla griglia, panini e salamelle. La festa si terrà anche in caso di maltempo, grazie alla presenza di spazi al coperto.