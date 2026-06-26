Il grest "Alla ricerca di Nemo" vincitore dell'Ossola Day FOTO

I bambini e ragazzi del grest “Alla ricerca di Nemo” organizzato dalle cinque parrocchie guidate da don Paolo Cavagna - Beura, Cosasca, Cuzzego, Prata e Cardezza - hanno vinto ieri la coppa all'Ossola Day, la grande festa che riunisce tutti i centri estivi degli oratori dell'Ossola.

L'evento si è svolto allo Stadio Curotti di Domodossola: si è trattato di una giornata di sport, giochi e animazione per centinaia di ragazzi. Gli oratori dell'Ossola si sono sfidati per conquistarsi il titolo di oratorio vincitore dell'estate. Divisi per squadre, si sono confrontati i bambini e ragazzi che stanno partecipando ai centri estivi organizzati dalle parrocchie di Villadossola, di Vogogna, di Domodossola e di Beura, Cosasca, Cuzzego, Prata e Cardezza.

“I nostri bambini e ragazzi – dice soddisfatta la coordinatrice dei centri estivi “Alla ricerca di Nemo” Simona Fornara – guidati con entusiasmo e passione dai loro animatori hanno dato il massimo in ogni prova, dimostrando spirito di squadra, impegno e tanta voglia di stare insieme. È un risultato che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità. Tutto si è svolto sotto un sole torrido che non ha però fermato l'energia, il sorriso e la determinazione dei nostri partecipanti”. I partecipanti del centro estivo “Alla ricerca di Nemo” sono una sessantina, guidati da una ventina di animatori e da alcuni educatori.