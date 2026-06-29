Baceno ricorda Elia Folloni con una giornata di sport, musica e solidarietà

Lo sport e la musica si uniscono per ricordare Elia Folloni, il giovane di 18 anni che perse la vita il 4 luglio 2023 in un incidente stradale lungo la strada tra Domodossola e Baceno, mentre stava raggiungendo il luogo di lavoro in Valle Antigorio. Per onorarne la memoria, la famiglia e gli amici organizzano il "Memorial Elia Folloni", una manifestazione che si svolgerà il 3 e il 5 luglio al campo sportivo di Baceno.

Il programma prevede diversi appuntamenti sportivi aperti al pubblico, tra cui un torneo di calcio balilla, il torneo di freccette "Battichiodo", una competizione di tiro alla fune e una sfida di tiro ai rigori. L'iniziativa avrà anche uno scopo sociale: il ricavato sarà infatti devoluto alla ristrutturazione dell'area sportiva di Baceno. A chiudere la manifestazione sarà una serata di festa con musica dal vivo e momenti di aggregazione, per ricordare Elia attraverso lo sport, la condivisione e la solidarietà.