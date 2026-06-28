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Antigorio | 28 giugno 2026, 14:37

Crodo, un rimborso alle famiglie per le spese di trasporto scolastico

I beneficiari sono gli alunni delle scuole superiori che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici

Crodo, un rimborso alle famiglie per le spese di trasporto scolastico

Il comune di Crodo sostiene le famiglie grazie ad un parziale rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico degli alunni, di età compresa tra il 14 e i 19 anni, che frequentano le scuole superiori e devono dunque recarsi in altri comuni utilizzando i mezzi pubblici.

Sono ammesse al rimborso – pari al 50% - le spese effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 30 giugno 2026 per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici. Sarà dunque necessario compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito del comune di Crodo, al quale dovranno essere allegate le fotocopie dell’abbonamento e del documento d’identità del richiedente. Le domande devono essere presentate entro la fine del mese di luglio.

l.b.

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