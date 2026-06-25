Premia, giornata dedicata al recupero dell’Oratorio di San Bernardo

A Premia è in programma per sabato 27 giugno una giornata interamente dedicata al percorso di restauro e valorizzazione dell’Oratorio-ospizio di San Bernardo, importante testimonianza della storia medievale delle Alpi e tra gli ultimi ospizi ancora esistenti nell’intero arco alpino.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Premia e dalla Parrocchia San Gaudenzio di Baceno e si articolerà in due momenti distinti: una sessione istituzionale al mattino e un’apertura alla cittadinanza nel pomeriggio con visite guidate e celebrazioni religiose.

La mattinata si aprirà alle ore 10:00 nella Sala consiliare del Comune di Premia, in piazza Municipio 9, con l’incontro dal titolo “Il recupero di siti e beni culturali: occasione di sinergia e collaborazione tra istituzioni e comunità locale”. Un appuntamento rivolto a istituzioni, amministratori, parrocchie, fondazioni, associazioni e operatori del territorio.

Nel corso dell’incontro interverranno il sindaco di Premia Fausto Braito, la vicesindaco Augusta Setti, il parroco don Davide Ghezza e lo storico Enrico Rizzi. Le conclusioni saranno affidate alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e all’assessore regionale alla Cultura del Piemonte, Marina Chiarelli.

Proprio l’assessore Chiarelli ha sottolineato il valore del progetto, evidenziando come il recupero dell’Oratorio di San Bernardo rappresenti un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e comunità locali e un investimento capace di generare crescita culturale e territoriale grazie anche ai fondi PNRR destinati alla valorizzazione del patrimonio rurale.

Alle 11:30 è prevista la visita all’Oratorio di San Bernardo, guidata dall’architetto Andrea Scotton e dalla restauratrice Gabriela Monzani, che illustreranno il percorso di recupero e messa in sicurezza del bene, anche alla luce della scoperta di importanti affreschi medievali che hanno modificato l’impostazione originaria del progetto.

Il pomeriggio sarà invece aperto alla popolazione e si svolgerà direttamente presso l’Oratorio di San Bernardo, in frazione Rozzaro di Premia. Dalle ore 14:00 saranno attive le visite guidate a cura dei progettisti Andrea Scotton e Fabio Dalla Pozza insieme alla restauratrice Monzani. Alle 15:00 si terrà la Santa Messa, seguita dall’Incanto delle Offerte e dalla riapertura delle visite fino alle 17:00, orario di chiusura delle attività.

Il progetto di restauro, dal valore complessivo di 248 mila euro, è stato finanziato con il contributo della Regione Piemonte per 150 mila euro e del Comune di Premia per 98 mila euro, nell’ambito del PNRR – Misura 2 “Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.