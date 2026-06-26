Crodo si prepara ai festeggiamenti per Santa Lupercilla

Crodo si prepara a festeggiare la compatrona Santa Lupercilla. Le notizie sulla santa sono poche: è una martire romana, che secondo la tradizione faceva parte di una facoltosa famiglia cristiana che subì il martirio nel III secolo. Il suo corpo fu ritrovato nel 1819 in una catacomba. Le analisi effettuate dissero che le ossa appartenevano a una bambina di circa 8 anni; sulla lapide a chiusura del loculo appariva il nome di Lupercilla. Le spoglie furono donate alla parrocchia di Baceno e poi trasferite a Crodo, di cui divenne compatrona.

La popolazione di Crodo iniziò, fin da subito, a nutrire grande devozione alla piccola santa, celebrandone ogni anno la festa. I festeggiamenti iniziano il 9 e si concludono il 12 luglio. Giovedì 9 alle 21.00 dalla chiesa parrocchiale partirà la processione per il paese con la reliquia di Santa Lupercilla. Venerdì 10 luglio al Foro Boario si terrà il concerto della banda Santa Cecilia di Crodo. Sabato 11 alle 12,00 ci sarà l'apertura dell'area feste con il punto ristoro curato dalla Proloco 2.0, in piazza don Paggi. Alle 21.00 è in calendario lo show di “Dance Affair”.

Domenica 12 luglio alle 10.00 sarà accolto in chiesa parrocchiale il corpo musicale di Crodo. Seguirà alle 10.30 la Messa. Alle 12.00 apertura dell'area festa, alle 15.00 torneo di carte organizzato da “Uno sguardo un aiuto” e il torneo di calcetto balilla. Alle 18.00 aperitivo con Giolzo e, infine, alle 21.00 serata danzante con il Duo Arcobaleno.