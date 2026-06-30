Truffe affettive digitali, la Regione prepara il sostegno alle vittime

Via libera all’unanimità, in quarta Commissione regionale, presieduta da Daniele Valle, al parere preventivo sulla proposta di regolamento relativa alle misure a sostegno delle vittime di truffe affettive commesse attraverso strumenti digitali.

Il provvedimento riguarda i raggiri online che fanno leva sulla sfera emotiva e relazionale delle persone. “Il provvedimento – ha spiegato l’assessore Maurizio Marrone – dà il via alla convenzione operativa tra il Welfare regionale e il servizio dipendenze dell’Asl To 3”.

Nel corso della seduta, Marrone ha svolto anche un’informativa sul riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare.

“Assistiamo con attenzione – ha dichiarato l’assessore – al dibattito parlamentare sul provvedimento in Commissione alla Camera, per verificare se la legge nazionale accoglierà le istanze proposte dalle Regioni. In particolare, sui temi dei livelli essenziali delle prestazioni e sull’ammontare del contributo”.

Marrone ha quindi richiamato alcuni aspetti centrali del confronto in corso, a partire dalla necessità di evitare criteri troppo restrittivi nell’individuazione dei beneficiari. “Occorre appurare, per esempio, che non venga troppo ristretta la cerchia delle persone aventi diritto, a causa delle soglie Isee o per il numero troppo alto di ore continuative di assistenza”, ha aggiunto.

L’assessore ha poi ricordato l’impegno economico della Regione sul fronte dei caregiver familiari: “Il Piemonte ha stanziato 5 milioni l’anno, una somma notevole rispetto alle altre regioni se valutata in base al numero degli abitanti, che per il momento sono distribuiti con gli stessi criteri nazionali. Successivamente, in base all’esito della legge nazionale, cercheremo di aiutare fasce di cittadini rimaste eventualmente escluse”.

Al termine dell’informativa, la Commissione ha prorogato al 30 settembre il termine per le consultazioni online sulla proposta di legge 109, “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare”.