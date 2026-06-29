Scontro tra auto e furgone sulla Statale 659: due persone soccorse a Crodo

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Domodossola sono intervenuti a Crodo per un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 659 della Valle Antigorio.

Lo scontro, verificatosi intorno alle 14.30, ha coinvolto una piccola utilitaria e un furgone. Due le persone rimaste coinvolte, soccorse dal personale sanitario dell'Anpas di Villadossola e affidate alle cure dei sanitari.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati, consentendo lo svolgimento dei rilievi da parte delle forze dell'ordine e le successive operazioni di rimozione dei mezzi per il ripristino della normale viabilità.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Crodo e una pattuglia della Polizia Provinciale, impegnate nella gestione della viabilità e nell'esecuzione dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.