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Cronaca | 29 giugno 2026, 16:41

Masera, una donna colpita da un fulmine

È accaduto questo pomeriggio nella zona dell'alpe Pescia. Sul posto soccorso alpino e Croce Rossa

Masera, una donna colpita da un fulmine

Una donna è stata colpita da un fulmine nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno, nella zona dell’Alpe Pescia, nel comune di Masera. È accaduto intorno alle 15.30. sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della X Delegazione Valdossola, il Sagf e la Croce Rossa di Domodossola. Non si conoscono, al momento, le condizioni di salute della donna.

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Redazione

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