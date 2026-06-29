Masera, una donna colpita da un fulmine

Una donna è stata colpita da un fulmine nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno, nella zona dell’Alpe Pescia, nel comune di Masera. È accaduto intorno alle 15.30. sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della X Delegazione Valdossola, il Sagf e la Croce Rossa di Domodossola. Non si conoscono, al momento, le condizioni di salute della donna.
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