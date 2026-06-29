Domodossola piange Gian Antonio Pavan, stimato commercialista: aveva 56 anni

Lutto in Ossola per la scomparsa di Gian Antonio Pavan, commercialista di 56 anni, venuto a mancare dopo una lunga malattia.

Professionista apprezzato e conosciuto sul territorio, svolgeva la propria attività nello studio di famiglia dal lontano 1995. Lavorava insieme al fratello Alberto, e alla sorella Paola proseguendo una tradizione professionale che affondava le proprie radici nel lavoro del padre Egidio.

Lascia la moglie Alessandra e i figli Lorenzo e Martina. A piangerne la scomparsa sono anche la sorella Paola con Carlo, il fratello Alberto con Elena, i cognati, i nipoti e tutti i familiari.

L'ultimo saluto sarà preceduto dalla recita del rosario, in programma martedì 30 giugno alle 20.30 nella Chiesa Collegiata di Domodossola. Le esequie saranno celebrate mercoledì 1 luglio alle 10.45, nella stessa chiesa. Al termine della cerimonia il feretro sarà accompagnato al crematorio.

Chi desidera rendere omaggio a Gian Antonio potrà farlo presso la Casa Funeraria Mandrini, in via Facchinetti 2d a Domodossola.