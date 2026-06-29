Fulmine sulle alture di Masera, donna soccorsa all’alpe Pescia

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno, sulle alture di Masera, nella zona dell’alpe Pescia, dove una donna è rimasta ferita dopo essere stata investita dagli effetti di un fulmine.

L’episodio è avvenuto intorno alle 15.30. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, una settantenne, stava percorrendo il sentiero per rientrare verso casa quando due fulmini sono caduti nella zona. Una delle scariche si sarebbe abbattuta su un faggio poco distante, raggiungendo anche la donna, che è stata sbalzata contro un muretto.

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso alpino della X Delegazione Valdossola, i finanzieri del Sagf e la Croce Rossa di Domodossola.

La donna, sempre cosciente, è stata stabilizzata e trasportata in barella fino all’ambulanza. Ha riportato alcune escoriazioni e un forte spavento, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. È stata accompagnata al Dea dell’ospedale San Biagio di Domodossola per gli accertamenti del caso.