Bus sostitutivi Domodossola-Iselle, la protesta dei frontalieri: "Viaggi in condizioni inaccettabili"

Non si sono fatte attendere le proteste dei frontalieri dopo l'avvio del servizio di autobus sostitutivi sulla tratta tra Domodossola e Iselle, attivato in seguito alla chiusura della linea ferroviaria per consentire i lavori di Rfi.

A pochi giorni dall'inizio dell'interruzione, prevista fino al 27 luglio, diversi pendolari segnalano una situazione definita "insostenibile", soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Le principali criticità riguardano il sovraffollamento dei mezzi, con autobus sui quali, secondo le testimonianze raccolte, "non si riesce neppure a respirare" e passeggeri costretti a viaggiare ammassati. Non mancano inoltre le segnalazioni di persone rimaste a terra perché impossibilitate a salire sui bus a causa dell'assenza di posti disponibili.

Tra le lamentele emerge anche la questione del servizio nelle ore serali e nei fine settimana. Alcuni frontalieri evidenziano infatti come il collegamento sostitutivo non garantisca tutte le corse necessarie, pur a fronte del pagamento dell'abbonamento ferroviario, chiedendo che venga valutata una forma di risarcimento per i disagi subiti.

Le proteste si stanno moltiplicando anche sui gruppi social e di messaggistica dedicati ai lavoratori frontalieri, dove in molti parlano di una situazione non compatibile con gli standard di sicurezza e chiedono un potenziamento immediato del servizio sostitutivo.

La chiusura della tratta italiana tra Iselle e Domodossola era stata annunciata nelle scorse settimane per consentire importanti interventi infrastrutturali. Durante il periodo dei lavori, i treni RegioExpress circolano soltanto tra Briga e Iselle, mentre il collegamento verso Domodossola è affidato agli autobus sostitutivi, con corse dirette e regionali.