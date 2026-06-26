''Lo stato delle nostre strade dice che gli incontri fatti con Anas non sono serviti a nulla ''

‘’Ho visto l’articolo di Ossolanews sulla situazione della superstrada che ormai di super non ha più niente’’. Esordisce così Antonio Locatelli, referente dei frontalieri del Verbano Cusio Ossola. Una categoria di lavoratori che quotidianamente affronta chilometri per recarsi al lavoro ed è quindi giornalmente al contatto con le strade del Vco..

‘’Parto dal cantiere appena dopo lo svincolo per Domodossola – dice Locatelli – che è li esattamente da dieci anni. Praticamente ci sono nel tratto coperto dalla superstrada nella provincia del Vco 18 cantieri e con questo credo che non vi sia più niente da dire’’.

Poi tocca il problema dei viadotti, ‘’legato alla caduta del ponte Morandi di Genova’’. ‘’Forse basterebbe fare una verifica tecnico-strutturale dei viadotti che sono in restringimento e magari la maggior parte di essi non necessità di interventi’’ afferma.

Poi prosegue: ‘’Il paradosso lo si vede negli svincoli di Verbania dove il restringimento delle carreggiate è fatto con delle barriere new-jersey in cemento armato e ve ne sono su entrambe le parti più di settanta (circa 140 totali ): il peso del carico è di parecchie tonnellate (circa 1500 kg a pezzo !!!!!). Il pericolo che crolli non per le condizioni della struttura ma dal peso che la stessa da anni deve sopportare’’.

Infine Locatelli si chiede: ‘’Le riunioni fatte con i vertici di Anas a cosa sono servite? C’è un tratto di strada da Meis (comune di Re) al confine che è ormai una fetta di formaggio Emmenthal: doveva già essere asfaltato nel 2024 con tanto di appalto ma poi non si è saputo più nulla. Ai posteri come sempre l'ardua sentenza’’.