Ecco l’elenco delle postazioni autovelox attive in Piemonte fino a domenica 5 luglio

La Polizia di Stato ha diffuso il calendario settimanale dei controlli della velocità sulle principali arterie stradali. Le postazioni di rilevamento saranno attive, giorno per giorno, con l'obiettivo di incentivare il rispetto dei limiti di velocità e aumentare la sicurezza sulle strade. L'iniziativa mira a sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza di una guida prudente, ricordando che mantenere una velocità adeguata alle condizioni del traffico e della carreggiata è fondamentale per prevenire incidenti e tutelare tutti gli utenti della strada. Di seguito l'elenco delle tratte interessate dai controlli previsti per la settimana.

29/06/2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO), Tangenziale Est (AT).

Strade Statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d'Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

30/06/2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A21 (AL), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade Statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (AT e CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d'Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

01/07/2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A21 (AL), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade Statali: SS10 Asti-Torino (AT), SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d'Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

02/07/2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade Statali: SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS706 Tangenziale di Asti (AT), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d'Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

03/07/2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade Statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS456 del Turchino (AT), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d'Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

04/07/2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade Statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (AT e CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP142 del Biellese (NO), SP229 Lago d'Orta (NO), SP299 di Alagna (VC), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).

05/07/2026

Autostrade: A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale di Torino (TO), A8 (NO).

Strade Statali: SS20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS21 del Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 del Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS458 Asti-Chivasso (AT), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 Colle del Sestriere (TO).

Strade Provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d'Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant'Albano Stura (CN), SP422 di Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN).